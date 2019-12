Nuovo allarme degli Usa sull’Iran | “Spostano missili in Siria”

Leggi la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La tensione tra Iran e Stati Uniti si gioca sul filo delle indiscrezioni e dei dossier che, da una parte e dall’altra, producono i servizi di intelligence. E così, in un momento caratterizzato dal pericolo di un collasso dell’economia iraniana dovuto all’inasprimento delle sanzioni americane, arrivano nuovi reportage con i quali dagli Usa si vuol puntare l’obiettivo contro un presunto aumento dell’attività militare iraniana in medio oriente. L’indiscrezione fatta trapelare dalla Fox L’ultima, in ordine di tempo, ha a che fare ancora una volta con il programmastico di Teheran. A rivelare la nuova indiscrezione, è stata la Fox: in particolare, il canale americano molto vicino ai conservatori ha parlato della possibilità che l’Iran stia nascondendoin una base militare siriana. Il network ha fato riferimento ad alcune fonti di ...

DiegoCa_73 : RT @IlPrimatoN: Ilva, di nuovo a rischio la trattativa Stato-ArcelorMittal dopo lo spegnimento dell'altoforno 2. Cisl: 'Così l'Italia scomp… - QuiNewsFirenze : Droga nei sottopassi, nuovo allarme dei residenti - Federicobarald3 : RT @IlPrimatoN: Ilva, di nuovo a rischio la trattativa Stato-ArcelorMittal dopo lo spegnimento dell'altoforno 2. Cisl: 'Così l'Italia scomp… -