Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Come promesso dal Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, nelle sue recenti visite a, in vista della prossima realizzazione del progetto di elevazione dellatra quelle più rilevanti in ambito nazionale, sono staticon decorrenza odiernache andranno a rinforzare gli uffici dellae dei Commissariati distaccati della provincia. Tra questi ben nove agenti, di età compresa tra i 21 ed i 26 anni, provengono dalla Scuola Allievi Agenti di Trieste, dove hanno da poco terminato il corso di formazione. Iarrivati saranno assegnati prevalentemente ai servizi di controllo del territorio, di ordine pubblico e nel settore immigrazione. Nei prossimi mesi, tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, sono previsti ulteriori incrementi di personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato, ...

anteprima24 : ** Nuovi arrivi in #Questura a ##Salerno, trasferiti sedici nuovi poliziotti ** - tvoggi : NUOVI ARRIVI IN QUESTURA, TRASFERITI SEDICI NUOVI POLIZIOTTI Come promesso dal Capo della Polizia, Prefetto Franco… - antonelladalto2 : Polizia, nuovi arrivi in Questura. 16 poliziotti per rinforzare Salerno e la provincia -