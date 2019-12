Nuove iniziative dell’associazione animalista “Gli Invisibili di Mamma Anna”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Un incontro dal titolo “Prevenzione Randagismo” si terrà a Baronissi il 15 dicembre, a cui seguirà tombolata e buffet di beneficenza. Tutto a cura dell’associazione “GlidiAnna“, che per domenica prossima, dalle ore 17.30, presso il centro sociale “P. De Salvo” in via Sabatini di Aiello di Baronissi, ha organizzato un pomeriggio benefit, il cui ricavato sarà interamente devoluto ai randagi di cui l’associazione della Valle dell’Irno si occupa da anni. La presidente Anna Maria Monetta concluderà un incontro che vedrà le relatrici Elisa Galdi (avvocato consigliere comunale di Baronissi delegata alla Legalità), Annabella Messina (avvocato esperta in Legislazione sulla tutela degli animali), Nadia Cammarano (sociologa), moderate dalla dottoressa Grazia Biondi (Associazione ...

