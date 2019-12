Nuoto | Campionati Italiani invernali 2019 | calendario giorno per giorno | orari e tv

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il grandesi è appena lasciato alle spalle l’edizionedegli Europei in vasca corta, tenutisi al Tollcross Swimming Center di Glasgow (Gran Bretagna) dove la Nazionale italiana si è particolarmente distinta per le ottime prestazioni che hanno portato, alla fine, 20 medaglie. Da domani, 12 dicembre, a sabato 14, lo Stadio deldi Riccione sarà teatro dei, una tre giorni fondamentale per la formazione nostrana che andrà a Tokyo 2020. La manifestazione sarà la prima occasione per permettere agli atleti di staccare il biglietto per i Giochi Olimpici e quindi ci sarà da divertirsi con tanti campioni in acqua.: date, programma,e tv La rassegna sarà coperta in tv e in streaming da Rai Sport con possibilità di seguire anche via streaming su pc, smartphone e tablet grazie a Rai Play. OA ...

