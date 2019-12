“Note di speranza”: concerto di beneficenza per pianoforte del Maestro Paolo Vergari (Di mercoledì 11 dicembre 2019) ENEA ONLUS, l’associazione di genitori che aiuta la ricerca scientifica a sconfiggere il neuroblastoma, nella splendida e suggestiva atmosfera del Teatro “Feronia” di San Severino Marche organizza, domenica 15 dicembre, alle ore 17:00, il concerto benefico per pianoforte del Maestro Paolo Vergari. L’evento è ad ingresso libero. “Note di speranza … sulle ali di Andrea, Giorgio, Haiko, Maria Noemi, Simone e di tutti gli altri bimbi guerrieri” vuole essere, oltre ad un evento di raccolta fondi per aiutare la ricerca scientifica a combattere una neoplasia pediatrica ad alta malignità che rappresenta la terza causa di morte per malattia nell’età prescolare, l’occasione per ricordare cinque bambini vittime del neuroblastoma nel territorio della Provincia di Macerata, oltre a tutti i loro coetanei che affrontano ed hanno affrontato questa malattia. ENEA – European ...

