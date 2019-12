“Non usate l’alluminio per avvolgere cibo” | l’allarme del Ministero della Salute

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Si vociferava da anni, ma adesso è certezza. Utilizzare utensili di alluminio percibi destinati a bambini e donne incinte è pericoloso! È questolanciato dal Comitato sicurezza alimentare (Cnsa) con una nota e un video pubblicati sul portale del. Secondo gli esperti, infatti, questo materiale, presente nelle vaschette metalliche e nei fogli di carta stagnola, spesso impiegati anche per la cottura, può facilmente migrare negli alimenti e “portare a un superamentodose massima stabilita” con un conseguente e potenziale rischio per laper fasce vulnerabilipopolazione. Il comitato ha rivalutato la problematica già esaminata nel parere “Esposizione del consumatore alderivante dal contatto alimentare” risalente al 2017, alla luce dei risultati di nuovi studi svolti dall’Istituto Superiore di Sanità. Già nel 2008 ...

