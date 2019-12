“Non sono mai stata la cassiera del clan” Assoluzione choc per l’ex lady Marfella

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI. Finita in manette, giovanissima, all’epoca della sua relazione con il nuovo boss a capo del “sistema” pianurese, eraaccusata di essere ladel clan. Per la Procura di Napoli, Simona Luongo, oggi ex convivente del ras ergastolano Salvatore, dopo l’arresto di quest’ultimo avrebbe assunto la piena gestione del tesoro illecito dell’organizzazione. Finita agli arresti domiciliari nel marzo del 2017 per favoreggiamento reale, la 26enne ha visto però sgretolarsi ogni accusa formulata a suo carico. I giudici dell’11esima sezione penale del Tribunale di Napoli l’hanno infatti assolta perché il fatto non sussiste. Con il verdetto emesso ieri mattina cala dunque il sipario sul processo di primo grado celebrato con il rito ordinario. Luongo, dopo l’arresto subito nella maxi-retata che due anni e mezzo fa decapitò il clan-Pesce, ha ...

