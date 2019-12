Non solo per le bellezza | ecco la storia della perla assassina

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Le perle sono uno degli accessori preferiti dalle donne di tutto il mondo. Tuttavia è proprio unala protagonista di questo mistero paranormale che ha davvero dell’incredibile. La leggende che circonda la famosa “Roseate Pearl” è molto recente ma i suoi retroscena tornano indietro di moltissimi anni. Lamaledetta La leggendarosa, meglio conosciuta come lamaledetta è notada qualche decennio. A farla circolare è stato il vescovo inglese Gerard Trower che nel 1910 è stato l’ultimo a subire una catena di sfortune provocate proprio dalla suddetta. Il vescovo Trower, originario dell’Inghilterra, si è trasferito in Australia nel 1910 dove ha fondato una sua diocesi. Una volta lì è andato ad abitare in un palazzo molto prestigioso appartenuto sino a poco prima ad un mercante di perle, tale Abraham De ...

