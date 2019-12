«Non è un dono | tutti possono allenarla» Storia di Andrea Muzii | a 20 anni è campione

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Una stanza piena di fumetti di Diabolik, medaglie, coppe e di cubi di Rubik che può risolvere in pochi secondi, anche bendato. «Ma sono molto più bravo con la memoria».ha 20e giovedì scorso è tornato da Zhuhai, in Cina, con il titolo più prestigioso in tasca: quello didel mondo di memoria. È la sua prima volta a un mondiale, spiega. Ed è salito sul tetto più alto del mondo con 8.170 punti, e confrontandosi con più di 170 concorrenti da tutto il mondo. Soprattutto asiatici: da Cina, Mongolia, Malesia, Corea. Purevjav Erdenesaikhan e Lkhagvadotj Batbayar, dalla Mongolia, hanno conquistato il secondo e il terzo posto. L’iscrizione è aperta potenzialmente a, spiega. Non è da tanto che ha cominciato a fare queste gare. «C’è un limite di partecipanti e hanno la precedenza le persone che hanno già gareggiato e hanno una posizione ...

Mov5Stelle : I giochi dei nostri bambini sono fatti per la maggior parte in plastica. Quando non vengono più utilizzati finiscon… - micillom5s : L'#Italia produce il 2% di manufatti in #plastica al mondo 3.900 le tonn. di rifiuti in plastica 500 tonn. non sono… - elenabonetti : Caro Andrea, grazie per il tuo coraggio e il tuo sorriso, grazie perché rispondi all'odio con la gentilezza. Porto… -