Nocera Inferiore | il Comune crea un brand per 24 dicembre e San Silvestro

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – Sarà presentato venerdì mattina alle 11, in una conferenza stampa, aldi, il logo istituzionale che caratterizzerà gli eventi delle due vigilie durante le festività natalizie Le attività proposte dai commercianti e ristoratori in occasione del 24e del 31, per distinguersi dalle attività previste dal cartellone di eventi natalizi programmate dall’Amministrazione, quest’anno avranno un marchio istituzionale. Un’idea nata grazie all’enorme successo rappresentato dalle attività di intrattenimento programmate dai vari locali e dalla maggioranza dei commercianti nei giorni delle due vigilie, 24 e 31. Negli ultimi anni si è registrata in città un’enorme presenza di visitatori e di residenti, in occasione delle due vigilie, che preferiscono intrattenersi tra la movida delle grandi ...

