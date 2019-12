NO TAV Susa Venaus | in migliaia alla marcia

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) 9000 persone, secondo la stima degli organizzatori, hannoto daper la quattordicesima volta. di Fabrizio Maffioletti Anche se, da come stanno le cose, le istanze dei NO TAV appaiono archiviate,di ieri non si respirava un clima di rassegnazione. La cosa emblematica del fatto che il movimento NO TAV non si stia esaurendo, è stata la massiccia presenza di giovani, come si può vedere dalle immagini del corteo. “Ci hanno dati per morti, ma siamo ancora vivi” (...) - Attualità / TAV, Val di, Proteste, Manifestazione, Infrastrutture, , No Tav, No Home, Galleria foto, Apertura Maxi

agoravoxitalia : #NOTAV Susa Venaus: in migliaia alla marcia - AgoraVox Italia - Floritmassimil1 : @mesoada @simonacambarau @matteorenzi @ItaliaViva Allora a parte la TAV in Val Susa,di cui il M5S è sempre stato co… - ToninoPiesco : RT @Valsusaoggi: NO TAV, IL SINDACO DI BORGONE SUSA: “IMPRUDENTE MARCIARE CON LA FASCIA TRICOLORE” -