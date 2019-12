Nissan GT-R50 by Italdesign | stile europeo anima giapponese

Leggi la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) LaGT-R50 byè pronta per essere venduta, seppure in un numero limitatissimo di esemplari, solo 50. Nel mondo dell'auto spesso le ricorrenze vengono celebrate in modi banali e scontati, ma a volte viene fuori qualcosa di speciale, come nel caso di questa supercar. LaGT-R50 byè stata creata per festeggiare ben due compleanni, entrambi di ben mezzo secolo. Il primo è quello della GT-R, vera istituzione tra le sportive del Sol Levante, il cui modello originale arrivò sul mercato nel 1969. Il secondo è quello dellastessa, l'atelier fondato da Giorgetto Giugiaro che da qualche anno è di proprietà del Gruppo Volkswagen, ma che continua comunque a svolgere anche progetti indipendenti. Con una base meccanica super collaudata e unoche fa girare la testa, questa GT-R è andata sold ...

