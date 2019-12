Nigeriano stupra bimba di 3 anni Incastrato dal dna | era sotto le unghie della piccola

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Federico Garau Il 23enne, accusato di violenza sessuale aggravata su minore, dovrà scontare 2ed 8 mesi di reclusione: al terminepena, sarà espulso dal nostro Paese. Fondamentale il test del Dna eseguito sui campioni biologici prelevati daledell'imputato È arrivata finalmente la condanna del tribunale di Brescia nei confronti del richiedente asiloaccusato dello stupro di unadi soli treavvenuto durante lo scorso mese di aprile. Ospitesorella residente nel comune di Castegnato, in provincia di Brescia, il 23enne, con un permesso di soggiorno provvisorio, era stato invitato a cena da una famiglia di amici. Proprio in casa degli ignari ospiti, il soggetto aveva commesso il terribile crimine. Rimasto per diverso tempo da solo con la figliacoppia, aveva abusato sessualmente di lei. Era stato il piantoa ...

