Neve anche in pianura | l' allerta della Protezione Civile conferma le previsioni meteo

Leggi la notizia su today

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nevicatete: dalle prime ore di giovedì 12 dicembre sono attese precipitazioni a carattere prevalentemente nevoso a...

_Carabinieri_ : La sicurezza è importante, anche in montagna. Ogni giorno l’Arma è presente sulle nostre nevi, per analizzare e val… - nicobers : RT @valtellinatweet: Venerdì prevista neve anche a bassa quota - simonmagic77 : @music_intheart Anche da me la neve -