Nella maggioranza continuano le fibrillazioni non solo sul Mes 

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Verrà depositatamattinata di oggi al Senato la risoluzione dellasul Mes. Il Pd ha spinto affinchè venisse presentata ieri sera, ma il Movimento 5 stelle ha frenato, riferiscono fonti parlamentari. Sia perché alcuni passaggi del testo non sono ancora definiti - i pentastellati non gradirebbero l'accenno alla necessità di procedere "in modo progressivo" riguardo la "logica di pacchetto" -, sia perché oggi si dovrebbe tenere un'altra riunione del gruppo a palazzo Madama. Ieri sera, inoltre, è saltata l'assemblea congiunta ma riunioni tra i pentastellati sono andate avanti tutta la giornata. Alla Camera ma soprattutto al Senato. Di Maio è stato più volte applaudito dagli esponenti M5s a palazzo Madama, ha ripetuto che questo meccanismo europeo di stabilità, così come è stato concepito, non piace a nessuno ma ha sottolineato che è inutile alzare ora le barricate, meglio ...

