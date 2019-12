NBA 2019-2020 | i risultati della notte 11 dicembre | Philadelphia e Miami vincono ancora

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sono solo quattro le partiteNBA. Tredicesima vittoria consecutiva in casa per i76ers, che superano 97-92 i Denver Nuggets, i quali continuano nel loro momento di crisi (terzo ko di fila). Partita che si decide ad inizio ultimo quarto, con i Sixers che toccano il +10, riuscendo ad amministrare poi il vantaggio. Doppia doppia per Joel Embiid con 22 punti e 10 rimbalzi, mentre a Denver non bastano i 26 punti di Will Barton. Imbattibilità casalinga che prosegue anche per iHeat, i qualila loro undicesima partita davanti ai propri tifosi. Finisce 135-121 contro gli Atlanta Hawks un match storico per la franchigiaFlorida, viste le due triple doppie nello stesso match di Bam Adebayo (30 punti, 11 rimbalzi e 11 assist) e Jimmy Butler (20 punti, 18 rimbalzi e 10 assist), senza dimenticare l’incredibile prestazione di Duncan Robinson, ...

