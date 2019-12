Natale multiculturale | la maggior parte delle scuole sceglie l' opzione laica

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Un sondaggio di Skuola.net mostra come stanno entrando leitaliane nel clima natalizio. Il rispettoreligioni altrui la fa da padrone: l’più scelta per abbellire aule e corridoi prevede solo addobbi e ghirlande. E per 1 studente su 5 nel programmacelebrazioni anche eventi “laici”, per non mettere in difficoltà i ragazzi di culture diverse. Ammesso che si festeggi.Festoni e luci stanno invadendo città, case e negozi. E. Secondo un sondaggio effettuato in questi giorni da noi di Skuola.net - su oltre 11.000 ragazzi di medie e superiori - sono, infatti, più della metà gli studenti che celebreranno ilanche nella propria classe. Tuttavia, in molti casi, la tradizione cede il passo al multiculturalismo. Perché non sempre i simboli scelti sono quelli della tradizione cristiana. Solo il 3% dei ...

