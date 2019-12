Natale con uno sconosciuto | trama | cast e anticipazioni serie tv

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)con unotv Il 5 dicembre 2019 la piattaforma streaming Netflix si è arricchita con un nuovo titolo pubblicato nel suo catalogo: stiamo parlando dicon uno. Lo show vanta di una squadra di sceneggiatori in cui ha collaborato anche Per-Olav Sørensen, il quale figura come regista della. Il team degli scrittori è composto da Miriam Larsen, Mattis Herman Nyquist, Julie Skaufel e Fredrik Høyer. La prima stagione conta 6 episodi dalla durata di circa 30 minuti ciascuno; il regista dello show ha voluto esprimere il suo entusiasmo a proposito del progetto. Ecco le sue parole ufficiali. “Insieme a questo gruppo di attori e autori così talentuosi non vediamo l’ora di creare una commedia drammatica ambientata nel periodo natalizio. Speriamo che per il pubblico costituisca un’esperienza positiva, che gli ...

juventusfc : Una grande festa di Natale bianconera con tutta la famiglia Juventus alle OGR di Torino brindando con… - stanzaselvaggia : Sollevazione nazionale per 'Il Villaggio di Babbo Natale più grande d'Italia' a Milano. Sono andata a vederlo e tra… - juventusfc : Sei così fissato con il Natale che inizi a preparare l'albero durante le vacanze estive? ?????? Abbiamo quello che f… -