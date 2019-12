Napoli vince in Champion’s ma Ancelotti esonerato | arriva Ringhio Gattuso

Leggi la notizia su meteoweek

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nonostante la pesante vittoria in Champion’s League contro il Genk e la qualificazione agli ottavi di finale, salta la panchina di. Al suo posto l'”allievo” Rino. Non è bastata una vittoria netta – quattro a zero – e la qualificazione agli ottavi di finale di Champion’s League per salvare la panchina. Carlo… L'articoloin Champion’s maproviene da www.meteoweek.com.

MGBasolu : RT @5maggio2002: Ma ve lo ricordate un anno e mezzo fa quando i giornalari devastati dal nostro dominio senza fine dicevano 'Vabbè la Juve… - MZoran83 : Serata calcistica impegnativa quella di ieri. Il #Napoli vince, passa il turno ma esonera #Ancelotti. L' #Inter per… - furioso_george : @simonedavino96 @Danila9631 Ma fondamentalmente a un tifoso di calcio e del calcio Napoli deve interessare questa c… -