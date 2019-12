Napoli qualificato per gli Ottavi di Champions

Leggi la notizia su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ilbatte il Genk e conquista l'accesso aglidi finale dellaLeague 2019-20 come seconda forza del girone dietro al Liverpool

bergamopost : Le prime pagine dei giornali: La manifestazione contro l'odio a Milano, l'indagine sui soldi della Lega e i risulta… - GinaTurchiarolo : Il Napoli si è qualificato agli ottavi di Champions (cosa che la prima in classifica non ha fatto) e il “nostro cap… - marcdesie : RT @songenap: @barison_andrea @MrAncelotti è un gran signore ed un allenatore competente Ma a Napoli in campionato ha cambiato 20 formazion… -