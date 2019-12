Napoli | il report dell’allenamento di oggi mercoledì 11 dicembre 2019

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), ildell’allenamento di11. E’ la prima per Gattuso Primo allenamento per Gennaro Gattuso. La squadra è scesa in campo questo pomeriggio per la seduta pomeridiana, inizialmente attesa questa mattina, ma successivamente posticipata alle ore 15. Di seguito il comunicato della società partenopea sul proprio sito web: Seduta pomeridiana per ilal Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di sabato contro il Parma per la 16esima giornata di Serie A. Primo allenamento condotto del nuovo tecnico Gennaro Gattuso. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo in Champions contro il Genk hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, sono stati impegnati in una prima fase di attivazione e successivamente esercizi tecnico tattici. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie per ...

