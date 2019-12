Napoli | il debutto di Ringhio Starr | urla | carichi e un solo minuto per bere

Leggi la notizia su ilmattino

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Inviato a Castel VolturnoPadre e figlio. Già, come Cesare e Bruto. Ma tant?è. Carlo è stato chiaro con: visto che hanno deciso di mandarmi via, meglio tu di un...

zazoomnews : Napoli il debutto di Ringhio Gattuso: urla carichi e un solo minuto per bere - #Napoli #debutto #Ringhio - Notiziedi_it : Napoli, il debutto di Ringhio Gattuso: urla, carichi e un solo minuto per bere - mattinodinapoli : Napoli, il debutto di «Ringhio Star»: urla e un solo minuto per bere -