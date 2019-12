Napoli | il club ringrazia Ancelotti | giocatori in lacrime dopo l’esonero FOTO

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nella tarda serata di ieri è arrivato il comunicato dell’esonero, questa mattina invece un tweet: “Grazie mister!”. In attesa di ufficializzare l’arrivo di Gennaro Gattuso (la presentazione è in programma oggi alle 18), ilsaluta così Carlo, sollevato dal suo incarico nonostante la netta vittoria sul Genk e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. L’ormai ex tecnico azzurro viene salutato sui social dai suoi. “Sei stato una persona speciale, molto di piu’ che un allenatore…ti ringrazio per tutto cio’ che hai fatto in quasi due anni insieme… faccio un grosso in bocca al lupo a te e a tutto lo staff”, scrive il brasiliano Allan su Instagram. View this post on Instagram A post shared by Allan Marques (@allanmarques91) on Dec 11, 2019 ...

