Napoli | Gattuso | «Perché scegliere me? Sono brutto» – VIDEO

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il tecnico delha risposto in maniera ironica alDe Laurentiis abbia scelto lui per sostituire Ancelotti –Gennaroha preso il posto di Carlo Ancelotti sulla panchina del. Una decisione, quella del presidente Aurelio De Laurentiis, che il tecnico azzurro non ha saputo commentare. «me? Non lo so. Forse, ho la barba emezzo bianco, mezzo nero», ha commentato ironicamente il nuovo allenatore del.. Leggi su Calcionews24.com

RealPiccinini : Quando una squadra rende al di sotto delle proprie possibilità cambiare allenatore è sempre legittimo. Ma quando si… - FabrizioRomano : Carlo Ancelotti è stato esonerato dal Napoli: al suo posto arriverà a breve la firma di Rino Gattuso. ?? #Napoli - sscnapoli : ?? #Gattuso “Vedere il Napoli in questa posizione di classifica crea imbarazzo” #WelcomeGattuso ?? #ForzaNapoliSempre -