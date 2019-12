Napoli Gattuso | il giorno della firma | spunta una clausola Champions

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Gennarosi appresta a diventare il nuovo allenatore del. Sarà lui a sostituire Ancelotti, si attende solo l’annuncio ufficiale A meno di clamorosi ribaltoni dell’ultimo minuto, sarà Gennaioa raccogliere l’eredità lasciata sulla panchina delda Carlo Ancelotti. Come riportato da Sky, mancano solo gli ultimissimi tasselli da mettere al loro posto. Nel corsogiornata è previsto un ultimo incontro con Aurelio De Laurentiis per sistemare gli ultimi dettagli. Poi, nel pomeriggio, sarà ora di svolgere il primo allenamento azzurro. Il contratto che firmeràscadrà a giugno 2020, ma all’interno verranno inserite alcune opzioni che prevederanno un possibile prolungamento per altri dodici mesi, mentre il rinnovo sarà automatico in caso di qualificazione alla prossimaLeague. Leggi su Calcionews24.com

RealPiccinini : Quando una squadra rende al di sotto delle proprie possibilità cambiare allenatore è sempre legittimo. Ma quando si… - FabrizioRomano : Carlo Ancelotti è stato esonerato dal Napoli: al suo posto arriverà a breve la firma di Rino Gattuso. ?? #Napoli - SkySport : ? #UltimOra #Napoli ?? In arrivo Gennaro #Gattuso ? Pronto un contratto di sei mesi più dodici #SkyCalciomercato… -