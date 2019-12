Napoli | Gattuso | «Il contratto? Mi fate ridere Su Ibra e Insigne…» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il tecnico delparla così dihimovic e Insigne durante la conferenza stampa di presentazione –Gennaroè intervenuto in conferenza stampa per presentarsi in qualità di nuovo allenatore del. Ecco le sue parole su Zlatanhimovic e Lorenzo Insigne, temi i caldi in quel di Castel Volturno nelle ultime ore. «Miquando parlate di contratti. Chi fa questo mestiere è legato ai risultati. Sarei venuto anche se il presidente mi avesse proposto undi soli sei mesi.himovic? Parlo di chi ho a disposizione. Insigne è un patrimonio del». Leggi su Calcionews24.com

RealPiccinini : Quando una squadra rende al di sotto delle proprie possibilità cambiare allenatore è sempre legittimo. Ma quando si… - FabrizioRomano : Carlo Ancelotti è stato esonerato dal Napoli: al suo posto arriverà a breve la firma di Rino Gattuso. ?? #Napoli - sscnapoli : ?? #Gattuso “Vedere il Napoli in questa posizione di classifica crea imbarazzo” #WelcomeGattuso ?? #ForzaNapoliSempre -