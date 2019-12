Napoli | Ancelotti lascia Castel Volturno | è finita la sua era – VIDEO

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 11 dicembre 2019): èla sua era Carlohato il centro sportivo del: si chiude così la sua avventura in azzurro. Dopo l’esonero, comunicato dalnella tarda serata di ieri, Carlohatoa metà mattinata. Si aspetta ormai solo l’annuncio ufficiale riguardo a Gennaro Gattuso, che ben presto sarà il nuovo tecnico degli azzurri, pronto a dirigere anche il primo allenamento oggi alle 14.00. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Gattuso-– Parte l’ ‘Operazione San Gennaro’ UFFICIALE – Ilha esonerato CarloIbrahimovicquesto matrimonio non s’ha da fare, lo dicono le stelle Esordio di Gaetano in Champion’s league. A Cimitile la festa per il giovane centrocampista delIl Sorteggio Champion’s sarà per il 16 dicembre alle ...

sscnapoli : La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al s… - goal : Carlo Ancelotti's managerial career so far ?? ???? Reggiana ???? Parma ???? Juventus ?? ???? Milan ???????????????? ?????????????? Chelsea… - FabrizioRomano : Carlo Ancelotti è stato esonerato dal Napoli: al suo posto arriverà a breve la firma di Rino Gattuso. ?? #Napoli -