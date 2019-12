Napoli | alle 14 00 il primo allenamento di Gattuso | le ultime

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) I colleghi de “La Gazzetta dello Sport” presentano il programma delgiorno di Gennarocome nuovonatore del: “Il Training Center di Castel Volturno ha aperto le porte di buon mattino per accogliere il nuovonatore. Rinosarà qui in tarda mattinata per poi dirigere l’namento che, in unmomento, era stato fissato per le 11 ma dopo l’esonero di Carlo Ancelotti è stato spostato14:00 per consentire al nuovonatore di mettersi in viaggio stamattina per raggiungerecon un volo diretto da Milano”. “incontrerà De Laurentiis prima di parlare alla squadra e iniziare la sua nuova avventura. Probabile che in queste ore arrivi a Castel Volturno anche Carlo Ancelotti per ritirare i suoi effetti personali e salutare tutte le persone che hanno lavorato con lui in questi mesi” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA ...

