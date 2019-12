Movimento delle sardine | le regole delle organizzazioni locali

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Da Bologna a New York passando per moltissime città italiane ed europee, ilha ormai monopolizzato le piazze nazionali e internazionali. Uno dei leader del, Mattia Sartori, ha indetto per il prossimo 14 dicembre un Sardina day in occasione del quale si riuniranno tutte led’Italia. A riempire la piazza simbolo della sinistra, quella di San Giovanni a Roma, ci saranno secondo gli organizzatori, almeno 100mila persona., led’oro Il giorno dopo la grande manifestazione a Roma, si terrà un incontro tra i 150 referenti. Lo scopo è quello di stabilire alcuni punti programmatici per concretizzare gli obiettivi del. Stando a quanto riferito da alcune fonti interne alle, si punterebbe alla realizzazione di proposte concrete. I principali temi di confronto son quelli ...

fattoquotidiano : CASAPOUND PUÒ SFILARE? L’intervista al Fatto del portavoce del movimento delle #Sardine a Roma scatena la polemica… - agorarai : Il movimento delle #sardine 'è contro un linguaggio di odio, contro il razzismo, Salvini incarna un po' tutte quest… - La7tv : #ottoemezzo La sardina Mattia Santori non vuole essere definito il leader del movimento: 'Sono quello più esposto,… -