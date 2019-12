Movimento 5 Stelle nel caos | tra minacce e annunci di uscite E rispunta caso Trenta

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Quattro senatori delvotano in dissenso con il M5s: nulla di grave se non fosse che il gesto venga accompagnato da voci edi passaggi al partito di Matteo Salvini. Ancora non lo dicono apertamente ma le parole che pronunciano sono nette e vanno in quella direzione. L'unico che esclude con decisione questa opzione e' Gianluigi Paragone: vota in dissenso dal M5s ma in Aula dichiara pubblicamente che non passera' al Carroccio. Luigi Di Maio e' sempre piu' assediato nel fortino dei 5, tra l'incudine dei duri e puri e le continua ed estenuante mediazione per gestire l'azione di governo. Il senatore Ugo Grassi uscendo dall'Aula di palazzo Madama molto provato,a: "Scendo da un bus su cui c'era scritto Palermo e invece va a Como: la direzione e' completamente sbagliata". Assediato dai cronisti prova a resistere per evitare di dare l'o della sua decisione ...

