Morto Jack Burns | ‘il nuovo Billy Elliot’ aveva 14 anni

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Lutto nel mondo della danza e dello spettacolo. A soli 14, in circostanze ancora poco chiare, è, giovane promessa del balletto tanto da essere stato soprannominato “ilElliot”. Il ragazzino si trovava nella sua casa di Greenock, in Scozia. L’annuncio della morte diL’annuncio della morte è arrivato dalla pagina Facebook della Elite Academy of Dance, che scrive: “È con il cuore pieno di dolore che scriviamo questo post. Tragicamente, come sapete, abbiamo perso il nostro amatissimo studentedomenica 1 dicembre.è stato fonte d’ispirazione per tutti in Elite e ha toccato i cuori di tutti coloro che hanno avuto il piacere di ballare e lavorare con lui qui dal 2012. Noi e tutta la famiglia e gli amici disiamo completamente distrutti e senza parole …”. It is with a very ...

rosatoeu : Addio al piccolo Jack Burns, è morto il 14enne “Billy Elliot”. Il prodigio della danza è scomparso per cause ancora… - PediatriaOggi : Morto il 14enne Jack Burns: era considerato il 'nuovo #BillyElliot' Lutto nel mondo del balletto. L'adolescente era… - Elyrossonera : RT @repubblica: Addio al piccolo Jack Burns, è morto il 14enne 'Billy Elliot' [aggiornamento delle 16:29] -