Monza | investita ad Arcore | gravissima al Niguarda

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Milano, 11 dic. (Adnkronos) – Una donna di 44 anni, A.M., èdopo essere statada un’auto ad, in via Gilera, mentre camminava in strada. La donna, dopo un volo di almeno tre metri, ha riportato un grave trauma al bacino e, riporta l’Areu, è stata portata in codice rosso al. L'articoloadalMeteo Web.

qn_giorno : #Monza, #Arcore, 44enne investita da un'auto: è grave -