Ministro Costa a Cop25 | ridurre emissioni necessità imperativa

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Milano, 11 dic. (askanews) – Decarbonizzazione, protezione dell’ambiente e della biodiversità. Sono alcuni dei punti cardine dell’impegno italiano per la lotta ai cambiamenti climatici così come spiegato daldell’Ambiente Sergiointervenuto a Madrid durante la conferenza sul clima dell’Onu (). “Il crescente verificarsi di eventi estremi in Italia e altre parti del Pianeta è testimonianza continua che cambiamenti climatici non operano nessuna distinzione geografica sociale o economica e siamo dunque tutti insieme chiamati a contrastare quella che senza esitazione definisco la più importante sfida del 21esimo secolo – ha detto – L’Italia è più che mai determinata a lavorare con l’Europa e tutti i partner internazionali per sostenere con forza l’disignificativamente le ...

