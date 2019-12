Ministero Ambiente sospende trivelle in Sicilia con legge nazionale | il Mise le sblocca

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Da un lato ildell’applica la sospensione dei permessi di ricerca prevista dalla12/2019 alla procedura di Via che riguarda ‘Scicli’, in; dall’altro ildello Sviluppo economico dichiara che “non vi è accenno ad una estensione di tale norma (il riferimento è, in particolare, all’articolo 11/ter, ndr) alle regioni a statuto speciale” per quanto riguarda la terraferma. Eppure parliamo dellache, oltre a disporre la sospensione dei permessi di ricerca e delle relative istanze, ha anche introdotto il PiTESAI (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee). È lecito domandarsi, dunque, se e con che strumenti laparteciperà a questa transizione. LA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI – La dichiarazione delè arrivata con una risposta a una richiesta di accesso agli atti del coordinamento No Triv sui ...

