Milla Jovovich | La ​gravidanza? Mi ha ridato il seno

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Novella Toloni L'attrice di origini ucraine è incinta del terzo figlio a 43 anni e sui social tiene aggiornati i suoi fan sul decorso della gravidanza, scherzando sui lati positivi dell'essere di nuovo mamma Prosegue a gonfie vele la gravidanza. L'attrice, che oggi ha 43 anni, aveva annunciato di essere incinta del terzo figlio lo scorso agosto. Attraverso i social, dove è molto attiva, aveva dato la notizia ai suoi follower, confessando di esser stata travolta da un mix di emozioni, gioia ma anche terrore, a causa di un passato aborto che l'aveva segnata profondamente. Oggi, a distanza di qualche mese, lacontinua ad aggiornare i suoi ammiratori attraverso il suo account Instagram. L'attrice, originaria di Kiev, si è presa una pausa dalla scena cinematografica. Dopo l'ultimo capitolo della serie di Resident Evil, The Final Chapter,ha ...

ddariozzo : RT @Gavatzony: Grimes arriva dal 2259 nei panni di Milla Jovovich in Fifth Element a bordo del cybertruck di Tesla. - forbiddentom : RT @Gavatzony: Grimes arriva dal 2259 nei panni di Milla Jovovich in Fifth Element a bordo del cybertruck di Tesla. - john__pemberton : RT @Gavatzony: Grimes arriva dal 2259 nei panni di Milla Jovovich in Fifth Element a bordo del cybertruck di Tesla. -