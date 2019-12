“Mi mancherai…” Romina Junior | il ricordo di nonna Jolanda è un colpo al cuore

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) È morta martedì 10 dicembre a 96 anni, nella sua casa di Cellino San Marco,Ottino, la mamma di Albano Carrisi. L’annuncio del decesso della donna è giunto a ‘La Vita in diretta’ su Rai 1. A comunicate la brutta notizia sono stati i conduttori Alberto Matano e Lorella Cuccarini, i quali si sono riuniti in studio per riferire la news dell’ultim’ora. I presentatori della trasmissione Rai si sono subito messi in contatto con un altro giornalista, che ha rivelato alcuni dettagli sulla scomparsa di Iolanda. La madre dell’artista si è spenta martedì 10 dicembre alle cinque e un quarto. Carrisi era pronto per recarsi all’estero, ma l’inaspettata morte della mamma ha stravolto i suoi piani. Infatti, si è immediatamente messo in viaggio per raggiungere Cellino San Marco. “Grazie, sei stata una donna fenomenale – scrive su instagram il nipote Yari Power, figlio di Albano ...

