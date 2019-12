Meteo Roma | previsioni per giovedì 12 dicembre

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)per12Tempo instabile specie al mattino, con possibili pioviggini le quali tenderanno ad esaurirsi nel corso delle ore pomeridiane. Asciutto in serata e in nottata ma con addensamenti sparsi a tratti anche compatti. Temperature comprese tra +5°C e +12°C.Lazio:per12Condizioni di generale instabilità nelle prime ore del giorno, con piogge e pioviggini su tutta la regione e qualche fiocco di neve in Appennino a quote medie. Qualche precipitazione non si esclude anche al pomeriggio, mentre in serata il tempo rimarrà più asciutto anche se con qualche nube sparsa. Peggiora nuovamente nella notte a partire dalla costa.Italia:per12Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse sui settori centro orientali anche a carattere nevoso fino a quote prossime al piano. Al ...

