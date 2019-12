Mes | nel M5s accordo chiuso nella notte | «Soddisfatti Ma nuovo round alle Camere a

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) È arrivato2.30 dil’interno al M5s sulla risoluzione della maggioranza del Mes che oggi sarà votato prima alla Camera e poi al Senato, dopo gli aggiornamenti che comunicherà il premier Giuseppe Conte. In una nota, il Movimento annuncia che è stata «confermata la logica del pacchetto». I grillini si dicono «per la risoluzione di maggioranza che prevede le modifiche richieste dal Movimento». La questione Mes non si chiuderà del tutto con i due passaggi parlamentari di oggi, ma «ci sarà unin parlamento a gennaio – aggiungono dal M5s – prima del prossimo Eurogruppo». Sempre fonti m5s garantiscono che «ci sarà il pieno coinvolgimento del Parlamento prima dei prossimi passi sul Mes. Ogni decisione verrà presa ascoltando le, non firmeremo nulla al buio». Leggi anche:missile di Paragone sul M5s: «Non voto per il ...

La7tv : #omnibus @Lidia_Undiemi attacca senza mezzi termini il @Mov5Stelle sul tema #MES: 'Nel programma elettorale era pre… - renatobrunetta : ???? #Manovra Governo nel caos, rischiamo l’esercizio provvisorio e l’aumento IVA ???? #Mes Incertezza totale. La magg… - CottarelliCPI : Sapevate che da inizio novembre lo #spread è salito di 30 punti base? Questo senza notizie di rilievo salvo i litig… -