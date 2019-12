Mes | Meloni | Il M5s ha ceduto Su Affari la risoluzione del Cdx

Leggi la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) "Il M5s ha fatto finta di ottenere qualcosa prima di cedere anche su questo. Ha ragione Paragone, il programma M5s prevedeva l'abolizione del Mes. Il problema della logica di pacchetto è che sappiamo cosa firmiamo sul salva Stati ma non abbiamo il testo sui depositi bancari". Lo ha detto la leader di FdI Giorgiaa Radio anch’io su RadioRai1. Segui sutaliani.it

carlaruocco1 : La #Lega e la #Meloni si sbracciano e sbraitano in aula contro il #MES. Ma la prima negoziazione sul Mes è stata co… - AndreaMarcucci : Sul #Mes alla fine ha prevalso il buon senso. Nulla di ciò che #Salvini e #Meloni hanno sparato in questi mesi corr… - La7tv : #ottoemezzo @itinagli: 'In nessuna parte del Trattato è previsto alcuna forma di costrizioni alla ristrutturazioni… -