Mes | accordo dopo i dubbi M5s Sotto 161 sì governo a rischio crisi

Leggi la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Diversi pentastellati - soprattutto al Senato - non sarebbero affatto convinti di mettere la faccia sul via libera al documento. Al momento tra no e astensioni dovrebbero esserci cinque o sei ad opporsi alla linea tracciata. Si fanno i nomi di Grassi, Paragone, Lucidi, ma critici sul Mes sono anche altri. Segui su affaritaliani.it

TgLa7 : Mes, maggioranza trova l'accordo (o quasi). Pronta la risoluzione Di Maio: Siamo compatti. Domani il voto - CottarelliCPI : Mario Centeno, presidente dell'Eurogruppo, riguardo al #MES dice che 'il testo non si tocca, c'è già l'accordo poli… - NicolaPorro : Non ci era stato detto che serviva un #governo europeista per ammorbidire l’#Europa? Be', visto il negoziato sul… -