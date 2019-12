Meno tasse per le microimprese e arriva il “bonus latte” per i bimbi | le novità della

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Continua ad arricchirsi di emendamenti la manovra varata del Governo. La Commissione bilancio del Senato ha approvato una serie di emendamenti, dal taglio delleper lea nuove politiche sociali come il bonus per le mamme che non possono allattare. Grande conquista per le atlete donne che finalmente vedranno riconosciuta la loro uguaglianza, dal punto di vista contrattuale, rispetto ai loro colleghi uomini.per leZeroper i primi tre anni per le– quelle condi 9 dipendenti – che assumono apprendisti di primo livello nel 2020, resta l’aliquota del 20% per gli anni successivi. L’emendamento, introdotto dal Pd è stato approvato dalla commissione Bilancio del Senato. Bonus per il latte artificiale Le mamme che non possono allattare potranno godere di un bonus fino a 400 euro al mese ...

NicolaPorro : Meno #evasione uguale meno #tasse? Una bugia, come dimostrano l’esperienza e i dati dell’Agenzia delle Entrate dell… - AnnalisaChirico : Domani voto storico in Uk. @BorisJohnson resta il meno peggio, Corbyn un’autentica iattura: è un radicale antisemi… - matteosalvinimi : #Salvini: Spero che si voti prima possibile, l’Italia ha gli imprenditori migliori del mondo. Con meno tasse e un p… -