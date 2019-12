Meghan Markle coinvolta nel caso dei gioielli Interviene il Palazzo

Leggi la notizia su dilei

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Non c’è pace perla cui immagine viene sfruttata suo malgrado. La designer Jennifer Meyer non si è fatta troppi problemi a postare foto della Duchessa del Sussex mentre indossava deida lei creati. La trovata pubblicitaria però non è piaciuta ache ha chiesto prontamente alla Meyer di rimuovere tali immagini. Stando a quanto riporta il Sun, la Meyer si è sempre vantata del fatto chesfoggiasse le sue collane e i suoi preziosi anelli ed orecchini, sottolineando come la loro amicizia fosse nata ai tempi in cui la moglie di Harry recitava in Suits. Il Mirror afferma che è intervenuto Buckingham Palace per “far rimuovere le foto di, affermando che danneggiano l’immagine della Duchessa e della Casa Reale, senza specificare in che modo”. Da quando è sposata col Principe, Ladyha portate in varie occasioni i monili ...

