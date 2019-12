Mbappè Juventus | la clamorosa rivelazione dalla Spagna fa sognare i tifosi bianconeri

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)- Un accostamento di mercato improbabile e figlio solamente di un’affascinante suggestione. Lacontinua a monitorare molto attentamente la situazione legata al prossimo futuro di. Come riportato da “Marca” l’attaccante francese difficilmente rinnoverà il suo contratto con il PSG, accordo in scadenza nel 2022. Una decisione che potrebbe spingere il fuoriclasse ex Monaco a valutare nuove possibili destinazioni., affondo Real Madrid: spagnoli in netto vantaggio Lasogna il colpo del dopo Ronaldo, ma occhio alle cifre. Serviranno circa 180 milioni di euro per il costo del cartellino del giocatore e un contratto da circa 25 milioni di euro all’anno. E’ chiaro che l’operazione potrebbe entrare nel vivo solamente in caso di addio di Ronaldo. Leggi anche: Bayer Leverkusenprobabili ...

