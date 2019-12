Matteo Renzi | ecco la sua bestia | spin doctor e toni forti | copia Donald

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)Salvini. Anche lui sui social ha la sua "". È nato in questo contesto #colposucolpo, l'hashtag lanciato per ribattere alle accuse emerse dall'inchiesta sulla fondazione Open e il prestito ricevuto per l'acquisto della casa fiorentina. Lo scrive il Corriere della sera

reportrai3 : Alla Procura di Roma al posto di Pignatone potrebbe arrivare Giuseppe Creazzo, il capo della Procura di Firenze, l… - reportrai3 : #Report 21.20 @RaiTre ? La Fondazione #Open, un'intervista esclusiva a Matteo #Renzi ? Due parlamentari e 5 membri… - lucatelese : Matteo Renzi è un rappresentante istituzionale che ha OBBLIGO ISTITUZIONALE di rendere pubblica dichiarazioni dei r… -