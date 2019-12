Marta Cartabia | la prima donna presidente della Corte Costituzionale

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) È laal vertice, giurista cattolica, è stata eletta dai giudiciConsulta. Era approdata alla(terzadopo Fernanda Contri e Maria Rita Saulle), a soli 48 anni, su nomina di Giorgio Napolitano, allora capo dello Stato, e ne è diventata vicedal 2014. «Ho rotto un cristallo: spero di fare da apripista», ha affermato, subito dopo essere stata eletta (all’unanimità: 14 voti a favore e sua la scheda bianca). «Spero di poter dire in futuro, come ha fatto la neopremier finlandese, che anche da noi età e sesso non contano. Perché in Italia ancora un po’ contano». 56 anni, originariaprovincia di Milano, è docente di Dirittoall’Università Bicocca di Milano, e ha alle spalle attività di ricerca e docenza in diversi atenei italiani e stranieri, fra cui quelli degli Stati Uniti. È tra i più ...

lauraboldrini : Per la prima volta una donna, evviva. Presidente della Corte Costituzionale è Marta #Cartabia Buon lavoro a lei e… - EnricoLetta : Auguri a Marta #Cartabia Presidente della #CorteCostituzionale. Davvero una gran bella scelta. Che fa sperare. - matteorenzi : L’elezione di Marta Cartabia alla Presidenza della Corte Costituzionale è un segnale bellissimo. Una donna, giovane… -