Marta Cartabia eletta presidente | è la prima donna alla guida della Corte Costituzionale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)è il nuovodai giudici riuniti al palazzoConsulta all'unanimità, con 14 voti a favore e la sua scheda bianca. -"La neofinlandese ha detto che eta' e sesso non contano piu'. In Italia ancora un po' contano. Spero presto di poter dire che non contano piu'" le prime parole di, neoConsulta, dopo la sua elezione. Laa essere, mandato fino a settembre 2020, milanese di San Giorgio su Legnano, 56 anni,a salire sullo scranno più alto a palazzoConsulta, era stata nominata giudicedal Quirinale e aveva giurato davanti alRepubblica a settembre del 2011: il suo mandato daConsulta - di cui dal novembre 2014 era vice- scadrà dunque a settembre del prossimo anno, essendo ...

