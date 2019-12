Marta Cartabia è la prima donna presidente della Corte Costituzionale

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)è la nuova: è laa ricoprire la più alta caricaConsulta, anche se rimarrà in carica solo 9 mesi. La 56enne giurista cattolica è originariaprovincia di Milano, è sposata, ha tre figli ed una fama di livello internazionale. Docente di Dirittodal 2008 all’Università Bicocca di Milano, ha insegnato e svolto attività di ricerca in diversi atenei italiani e all’estero, anche negli USA. In qualità di esperto ha fatto anche parte di organismi come l'Agenzia dei diritti fondamentaliUe di Vienna.ElettaConsulta all’unanimità (14 voti più una scheda bianca, la sua), la scorsa estateera stata in lizza anche per il ruolo di premier per un governo di transizione, se non fosse nato l’esecutivo Conte 2. Anche in quel caso, sarebbe stato unto, con la...

lauraboldrini : Per la prima volta una donna, evviva. Presidente della Corte Costituzionale è Marta #Cartabia Buon lavoro a lei e… - EnricoLetta : Auguri a Marta #Cartabia Presidente della #CorteCostituzionale. Davvero una gran bella scelta. Che fa sperare. - matteorenzi : L’elezione di Marta Cartabia alla Presidenza della Corte Costituzionale è un segnale bellissimo. Una donna, giovane… -