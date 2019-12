Marriage Story – storia di un divorzio Un commento sul film

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)di un. Unsulè undel 2019 scritto, diretto da Noah Baumach, anche produttore insieme a David Heyman. Presentata in anteprima il 29 agosto 2019 alla 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, la pellicola vanta un cast importante, che comprende Scarlett Johansson (Scoop; Lost in Translation), Adam Driver (The Dead Don’t Die; Star Wars – The Last Jedi) e Laura Dern (Blue Velvet; Wild at Heart). A partire dal 18 novembre ilè stato distribuito in un numero limitato di sale ed è ora disponibile su Netflix.– La trama Charlie, affermato regista teatrale, è sposato con Nicole, sua musa, attrice presso la compagnia teatrale da lui diretta. La coppia ha un figlio, Henry, e vive a New York. Il matrimonio è fallito: neanche la terapia di coppia sembra riuscire a portare nuova ...

