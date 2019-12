Mangiare yogurt ogni giorno fa bene alla salute? Risponde la medicina

Leggi la notizia su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)unofa. E’ quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori della Vanderbilt University Tennesee

eros_xi : Ho appena visto a mensa un genio mangiare lo yogurt con la forchetta - starkangels : non inizierò a seguire il kpop non ho la forza fisica e mentale per farlo e neanche credo sia il mio genere sopratt… -