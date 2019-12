Mamme e figli divisi alla nascita | Laura Perspicace | «Ci penso io a farli ritrovare»

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Lei si chiamae da 10 anni gestisce «adottivi cercano genitori biologici» (sito, account Instagram, gruppo e pagina Facebook): un angelo del web che uniscefin d. Un sito che accoglie gli appelli diche cercano, e viceversa, o di ragazzi che cercano da anni i propri fratelli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daScrittrice (@io ti trovero) in data: 21 Nov 2019 alle ore 12:52 PST Come nasce l’idea Un’iniziativa senza scopo di lucro che non nasce per caso: «Un giorno ho deciso di iscrivermi a Facebook per conoscere le origini di mia madre, che è stata adottata. All’improvviso mi si è aperto un mondo e sono riuscita in poco tempo a contattare l’ostetrica che l’aveva fatta nascere. In questo modo mia madre ha trovato alcuni ...

